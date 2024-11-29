О нас

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось 30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 ноября 2024 г. 12:51
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось

30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова местами ожидается изморось. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем ​​- 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако в некоторых частях Лянкяран-Астаринского региона временами ожидаются осадки, местами ливневого характера, в горных районах выпадет снег. Не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - ​​8-13° тепла, в горах ночью 2-5° мороза, в высокогорье - 8-13° мороза, днем ​​- от 2° мороза до 3° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Noyabrın son gününün havası açıqlanıb

Самое читаемое

Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
Назначен новый ректор Азербайджанской национальной консерватории
27 ноября 2024 г. 15:30
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
Движение большегрузов в направлении грузино-российской границы приостановлено
25 ноября 2024 г. 20:29
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
Аллахшукюр Пашазаде выступил с призывом на X Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН
26 ноября 2024 г. 20:19
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
26 ноября 2024 г. 16:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
25 ноября 2024 г. 13:19
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
Завтра в Баку ожидается дождь, в ряде районов выпадет снег
24 ноября 2024 г. 12:26
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
В районах Азербайджана ожидаются ливни и снег
26 ноября 2024 г. 19:24
Завтра в Баку и на Абшероне не исключаются туман и изморось
Завтра в Баку и на Абшероне не исключаются туман и изморось
23 ноября 2024 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi