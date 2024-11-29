Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось

30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых частях полуострова местами ожидается изморось. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-9°, днем ​​- 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 770 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков. Однако в некоторых частях Лянкяран-Астаринского региона временами ожидаются осадки, местами ливневого характера, в горных районах выпадет снег. Не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - ​​8-13° тепла, в горах ночью 2-5° мороза, в высокогорье - 8-13° мороза, днем ​​- от 2° мороза до 3° тепла.