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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода В Баку и на Абшеронском полуострове с 21 октября до полудня следующего дня местами ожидаются дожди.
Экология
20 октября 2024 г. 12:55
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове с 21 октября до полудня следующего дня местами ожидаются дожди.

Об этом сообщили Report в Национальном службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова возможны ливни с грозами. В северных и западных районах до утра 23 октября ожидаются кратковременные осадки с грозами.

Местами (Газах-Гянджа, Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Центральный Аран, Ленкорань-Астара) возможны интенсивные ливни и град, а в горных районах - снег.

Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться до 18-23 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и сели в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıya yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq, çaylarda sel keçəcək

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