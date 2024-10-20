Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода

В Баку и на Абшеронском полуострове с 21 октября до полудня следующего дня местами ожидаются дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 21 октября до полудня следующего дня местами ожидаются дожди.

Об этом сообщили Report в Национальном службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова возможны ливни с грозами. В северных и западных районах до утра 23 октября ожидаются кратковременные осадки с грозами.

Местами (Газах-Гянджа, Нахчыванская АР, Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Центральный Аран, Ленкорань-Астара) возможны интенсивные ливни и град, а в горных районах - снег.

Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться до 18-23 м/с. Ожидается повышение уровня воды в реках, возможны кратковременные паводки и сели в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона.