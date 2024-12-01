Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможна изморось, а вечером дождь.

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможна изморось, а вечером дождь. Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Температура воздуха ночью составит 7-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%. Северо-западный ветер утром сменится северо-восточным. В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки. В отдельных местах возможны сильные ливни, в горных районах - снег. Временами будет наблюдаться туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал