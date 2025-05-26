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Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 30° тепла

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 30° тепла 27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
26 мая 2025 г. 12:32
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 30° тепла

27 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Вечером в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 16-19, днем - ​​25-30°. Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, к вечеру в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки и грозы. Местами не исключаются ливни, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем ​- ​27-32°, в горах ночью 5-10, днем ​- ​15-20°.

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