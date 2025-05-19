О нас

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 26° тепла

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 26° тепла В ночь с 19 на 20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневого характера, и грозы.
Экология
19 мая 2025 г. 13:02
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 26° тепла

В ночь с 19 на 20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневого характера, и грозы.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 55-60%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 20
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

Экслюзивные новости

Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi