Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 26° тепла

В ночь с 19 на 20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневого характера, и грозы.

В ночь с 19 на 20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневого характера, и грозы.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 55-60%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10, днем - 12-17° тепла.