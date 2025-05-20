Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 24° тепла

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 24° тепла

Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 24° тепла

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, юго-западный ветер сменится порывистым северо-западным. Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии. Температура воздуха составит ночью 16-18°, днем 20-24° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-60%. В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются дожди и грозы. В высокогорных районах возможны кратковременные ливни, град, мокрый снег. Временами ожидается туман, умеренный западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем ​​25-30° тепла, в горах ночью 6-11°, днем ​​15-20° тепла. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram