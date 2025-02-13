Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется дождь, местами на полуострове интенсивность осадков может увеличиться.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 75-85%.
В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки. В горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки в виде снега. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.
В некоторых горных районах возможно обледенение дорог.