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Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется дождь, местами на полуострове интенсивность осадков может увеличиться.
Экология
13 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Баку и на Абшероне будет дождливо

14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется дождь, местами на полуострове интенсивность осадков может увеличиться.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 75-85%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются переменные осадки. В горных и предгорных районах возможны кратковременные осадки в виде снега. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла, ночью в горах 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

В некоторых горных районах возможно обледенение дорог.

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Версия на азербайджанском языке Sabah intensiv yağış yağacaq

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