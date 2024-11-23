Завтра в Баку и на Абшероне не исключаются туман и изморось

24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова ожидаются туман и изморось, днем не исключаются кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер, который к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление - 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами не исключаются туман и изморось. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 13-18° тепла, в горах ночью 0-4°, днем - 4-8° тепла.