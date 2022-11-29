Завтра в Баку будут дожди

30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

30 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых частях полуострова дожди, вероятно, усилятся. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем до 9° тепла, ночью в Баку 6-8°, днем до 9° тепла. Атмосферное давление ожидается выше нормы на уровне 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах - снег, в отдельных местах интенсивный. Ночью и утром туман. В некоторых местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 10-14° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла.