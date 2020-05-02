Завтра в Баку будет жарко

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром прогнозируется туман, будет преобладать северо-восточный ветер.

Ночью на Абшеронском полуострове будет 12-15, днем 19-24 градусов тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность воздуха составит 70-80%, днем 40-45%.

28 апреля в районах Азербайджана местами ожидаются грозы, прогнозируются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер. Ночью и утром будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью будет 2-7, днем 8-13 градусов тепла.