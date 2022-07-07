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Завтра в Баку будет ветрено, в районах дожди

Завтра в Баку будет ветрено, в районах дожди Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном без осадков
Экология
7 июля 2022 г. 13:00
Завтра в Баку будет ветрено, в районах дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем-31-36° тепла. В Баку ночью будет 22-24° тепла, днем 33-35° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-55 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.

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Версия на английском языке Windy weather expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda külək olacaq, rayonlarda yağış yağacaq

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