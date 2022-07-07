Завтра в Баку будет ветрено, в районах дожди

Завтра в Баку будет ветрено, в районах дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном без осадков

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в основном без осадков. Как сообщает Report со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем-31-36° тепла. В Баку ночью будет 22-24° тепла, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-55 %. В районах Азербайджана в основном без осадков. Но днем в некоторых северных и западных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал

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