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Report Georgia

Завтра в Баку будет ветрено и пасмурно 

Завтра в Баку будет ветрено и пасмурно  Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба
Экология
15 августа 2020 г. 13:42
Завтра в Баку будет ветрено и пасмурно 

16 августа в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-22, днем 27-29, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70, днем 40-45%.

Температура воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 22-23 градуса тепла, а в Тюрканах, Говсанах, на Сахиле и Шихово 23-24 градуса тепла.

16 августа в некоторых районах республики ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 28-32, в горах ночью 9-13, днем 14-18 градусов тепла.

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