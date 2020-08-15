Завтра в Баку будет ветрено и пасмурно

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба

16 августа в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшероне ночью составит 20-22, днем 27-29, в Баку ночью 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 60-70, днем 40-45%.

Температура воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и Загульбе составит 22-23 градуса тепла, а в Тюрканах, Говсанах, на Сахиле и Шихово 23-24 градуса тепла.

16 августа в некоторых районах республики ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 28-32, в горах ночью 9-13, днем 14-18 градусов тепла.