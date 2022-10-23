Завтра в Баку будет ветер, в регионах ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 октября временами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным.

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 октября временами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 17-20, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.