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Завтра в Баку будет ветер, в регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку будет ветер, в регионах ожидаются дожди В Баку и на Абшеронском полуострове 24 октября временами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным.
Экология
23 октября 2022 г. 13:17
Завтра в Баку будет ветер, в регионах ожидаются дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 октября временами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 13-15, днем - 17-20, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-20 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако днем в некоторых горных территориях ожидаются кратковременные дожди, местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 24
Версия на азербайджанском языке Bakıda külək əsəcək, bəzi rayonlarda yağış yağacaq

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