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Завтра в Баку будет ветер, в регионах ожидается туман

Завтра в Баку будет ветер, в регионах ожидается туман 13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
12 ноября 2023 г. 12:31
Завтра в Баку будет ветер, в регионах ожидается туман

13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем юго-восточный ветер​ сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем ​​- 17-20° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

Ожидается, что в регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем ​​18-23° тепла, ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем ​​5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda külək əsəcək, rayonlarda duman olacaq

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