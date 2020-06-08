Завтра в Баку будет солнечно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ожидается южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове будет 19-23, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью будет 19-21, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

9 июня в районах Азербайджана преимущественного пройдет без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные осадки, возможен град.

Утром местами будет туман, прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 9-10 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.