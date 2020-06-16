Завтра в Баку будет солнечно

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 17 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно.

Прогнозируется умеренный северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью будет 20-22, днем 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительно влажность составит 65-75%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром в горах будет туман, местами возможен временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39, в горах ночью ожидается 12-17 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 17 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер, что благоприятно для метеочувствительных людей.