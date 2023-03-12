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Завтра в Баку будет сильный ветер

Завтра в Баку будет сильный ветер Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков.
Экология
12 марта 2023 г. 12:32
Завтра в Баку будет сильный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный южный ветер днем сменится северо-западным, который к вечеру местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление - 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 8-13° тепла.

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