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Завтра в Баку будет сильный ветер

Завтра в Баку будет сильный ветер Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 апреля.
Экология
3 апреля 2022 г. 12:28
Завтра в Баку будет сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Сильный юго-западный ветер к вечеру перейдет в сильный северо-западный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13°, днем - 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако утром и вечером в некоторых северных районах ожидаются осадки, местами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 12-17° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək

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