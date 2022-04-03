Завтра в Баку будет сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 апреля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Сильный юго-западный ветер к вечеру перейдет в сильный северо-западный.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 10-13°, днем - 14-16° тепла.

Атмосферное давление повысится с 753 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако утром и вечером в некоторых северных районах ожидаются осадки, местами туман. Ветер западный, временами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 12-17° тепла.