Завтра в Баку будет сильный ветер, прогнозируются осадки

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 6 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако, утром на отдельных частях полуострова ожидается кратковременный дождь.

Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами усилится. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью будет 18-20, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер, возможен град. Утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 15-20, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью будет 8-13, днем 16-21 градус тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.