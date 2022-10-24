Завтра в Баку будет облачно и дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в течение дня в некоторых местах возможна изморось. Во второй половине дня умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем 16-18° тепла, в Баку ночью 13-15°, днем 16-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако в течение дня в некоторых северных и восточных районах временами ожидаются дожди и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью 1-5°, днем 8-13° тепла.