Завтра в Баку будет наблюдаться переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

В некоторых местах будет туман, усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром. Температура воздуха составит ночью 4-6 °, днем 10-15 ° тепла.

В Нахчыванской автономной республике будет преимущественно без осадков, в некоторых местах временами будет наблюдаться усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-5 ° мороза, днем - 10-15 ° тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем - 8-13 градусов.