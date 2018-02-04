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    Завтра в Баку будет наблюдаться переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков

    Температура воздуха составит ночью 4-6°, днем 10-15° тепла

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

    В некоторых местах будет туман, усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится северо-западным ветром. Температура воздуха составит ночью 4-6 °, днем 10-15 ° тепла.

    В Нахчыванской автономной республике будет преимущественно без осадков, в некоторых местах временами будет наблюдаться усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 0-5 ° мороза, днем - 10-15 ° тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, в отдельных местах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 ° мороза до 3 ° тепла, днем - 8-13 градусов.

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