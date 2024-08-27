Завтра в Баку будет северо-восточный ветер, в горных районах возможны грозы

Завтра в Баку будет северо-восточный ветер, в горных районах возможны грозы

28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

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28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 45-50%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный восточный ветер в некоторых местах будет временами усиливаться. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 21-26 ° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 28