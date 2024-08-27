Завтра в Баку будет северо-восточный ветер, в горных районах возможны грозы

28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 45-50%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Умеренный восточный ветер в некоторых местах будет временами усиливаться.
Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 21-26 ° тепла.