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    ​Завтра в Баку ожидается дождь, в некоторых районах прогнозируется град

    Температура воздуха в столице прогреется до 23-25 градусов тепла

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в течение дня в столице и на полуострове возможны дожди, местами интенсивного характера.

    Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-19, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 756 мм рт.ст., относительная влажность 75-85%.

    2 июня в районах Азербайджана возможны грозы, дожди, которые местами могут принять интенсивный характер, прогнозируется град. Будет преобладать восточный ветер.

    Ночью температура воздуха в низменных районах составит 14-19, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла. 

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