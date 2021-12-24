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Завтра в Баку будет дождь и снег

Завтра в Баку будет дождь и снег Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.
Экология
24 декабря 2021 г. 13:06
Завтра в Баку будет дождь и снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами выпадет снег, утром постепенно прекратится, днем в основном без осадков.

Северо-восточный ветер днем сменится умеренным юго-западным. Температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 6-8° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако ночью местами ожидаются дожди и снег. В отдельных местах туман. Днем западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 4-8° тепла, в горах ночью 8-13°, в высокогорье 15-18°, днем 2-7° мороза. В горных и предгорных районах есть вероятность гололеда.

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Версия на азербайджанском языке Sabah da Bakıda yağış, qar yağacaq

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