Завтра в Баку будет до 35, а в районах до 38 градусов тепла

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.
Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 30-35° тепла, в Баку ночью - 20-22°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-55% ночью и 40-45% днем.
В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 21-26° тепла.