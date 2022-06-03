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Завтра в Баку будет до 35, а в районах до 38 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 35, а в районах до 38 градусов тепла 4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной.
Экология
3 июня 2022 г. 13:10
Завтра в Баку будет до 35, а в районах до 38 градусов тепла

4 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет солнечной.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 30-35° тепла, в Баку ночью - 20-22°, днем 33-35° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-55% ночью и 40-45% днем.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 21-26° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 35C in Baku, 38C in districts tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 35, rayonlarda isə 38 dərəcəyədək isti olacaq

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