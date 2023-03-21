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Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла 22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
21 марта 2023 г. 13:07
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 6-9°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами пройдут осадки, которые утром постепенно прекратятся, в течение дня в основном без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 18C in Baku tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 18 dərəcə isti olacaq

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