Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

22 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 6-9°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами пройдут осадки, которые утром постепенно прекратятся, в течение дня в основном без осадков. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.