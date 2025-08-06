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Завтра в Баку будет 40, в районах 41 градус жары

Завтра в Баку будет 40, в районах 41 градус жары Завтра в Баку будет 40, в районах 41 градус жары
Экология
6 августа 2025 г. 12:40
Завтра в Баку будет 40, в районах 41 градус жары

В Азербайджане 7 августа температура воздуха местами будет достигать 41 градуса жары.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 25-29, днем 35-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременный небольшой дождь, гроза, град, а ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем 35-40, в некоторых местах до 41 градуса тепла, в горах ночью 16-21, днем 28-33 градуса тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 7
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

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