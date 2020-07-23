Завтра в Баку будет +34

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июля. Как сообщили Report в Национальной гидрометеослужбе, завтра в Баку и на Абшероне осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют южный ветер. Температура воздуха на Абшероне составит днем 29-34 градусов тепла, ночью 22-25 градусов тепла.

В Баку днем воздух прогреется до 32-34 градусов, ночью до 22-25 градусов. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

Относительная влажность днем составит 45-55%, ночью 65-75%.

На абшеронских пляжах будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и на Шихово - 26-27 градусов тепла.

В районах республики местами возможны грозы, местами прогнозируются ливни. Температура воздуха днем составит 18-23 градусов, ночью 19-24 градусов тепла.