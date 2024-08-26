Завтра в Баку будет 33°, в регионах - 38° тепла

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно будет без осадков.

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно будет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем ​​- 28-33° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 65-75%, а днем - 40-50%.

В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в некоторых горных районах днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы, ночью и утром будет небольшой туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - ​​33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем ​​20-25° тепла.