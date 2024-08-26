Завтра в Баку будет 33°, в регионах - 38° тепла

27 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачная погода, преимущественно будет без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 28-33° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 мм рт.ст. до 760 мм рт.ст. Относительная влажность ночью составит 65-75%, а днем - 40-50%.
В регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в некоторых горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы, ночью и утром будет небольшой туман, подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.