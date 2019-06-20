Завтра в Баку будет 32, в районах 38 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 21 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 29-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 30-35%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Есть вероятность гроз и града. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 14-19, днем 21-26 градусов тепла.