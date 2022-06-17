Завтра в Баку будет 31 градус тепла

18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в дневное время в некоторых местах вероятны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер усилится ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 27-32° тепла. В Баку ночью 21-23°, днем 29-31° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Западный ветер усилится ночью и утром.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 19-24° тепла.