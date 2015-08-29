Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 30 градусов тепла. Как сообщили Report из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В дневные часы западный ветер сменится на слабый юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит 19-22, днем - 26-30 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ближе к вечеру и ночью в некоторых горных и предгорных районах возможны грозы и осадки. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.