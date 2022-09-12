Завтра в Баку ожидается 28, в районах Азербайджана - 32 градуса тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-восточный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 20-22°, днем 26-28° тепла. Атмосферное давление снизится с 757 мм до 752 мм ртутного столба. Относительная влажность 50-60%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 16-20°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 12-17° тепла.