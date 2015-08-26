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    Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла

    В Баку и на Абшеронском полустрове будет облачно, в основном без осадков

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла. Как сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако, ночью на Абшеронском полуострове местами возможны незначительные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер. 

    Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове  составит 19-22, днем - 25-29 градусов тепла, в Баку ночью - 20-22, днем-  26-28 градусов тепла.

    27 августа в районах Азербайджана прогнозируются грозы, местами дожди. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер. В некоторых районах без осадков. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 14-19 градусов тепла.

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