Завтра в Баку будет 22°, в регионах 23° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 мая ожидается переменно-облачная, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем местами усилится в отдельных районах полуострова.
Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем - 17-22° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт. ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 60-65% днем.
Погода в регионах Азербайджана будет также преимущественно без осадков, однако днем в горных районах и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, град, туман, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - 3-7° тепла, днем - 10-15° тепла.