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Завтра в Баку будет 22°, в регионах 23° тепла

Завтра в Баку будет 22°, в регионах 23° тепла 12:46
Экология
1 мая 2025 г. 13:02
Завтра в Баку будет 22°, в регионах 23° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 мая ожидается переменно-облачная, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем местами усилится в отдельных районах полуострова.

Температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем - ​​17-22° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт. ст. до 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 60-65% днем.

Погода в регионах Азербайджана будет также преимущественно без осадков, однако днем в горных районах ​​и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами возможны кратковременные ливни, град, туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем ​​- 18-23° тепла, в горах ночью - 3-7° тепла, днем - ​​10-15° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 22, bölgələrdə 23 dərəcə isti olacaq

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