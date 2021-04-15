Завтра в Баку будет 21 градус тепла

Атмосферное давление выше нормы 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 9-12, днем 18-22, в Баку ночью 10-12, днем 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 10-15, местами до 18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.