Завтра в Баку будет 18 градусов тепла

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 21 апреля. Как сообщила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северо-западный ветер. Ночью температура воздуха составит 7-9, днем 14-18 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, однако ночью и ближе к утру местами возможен туман. Вечером и ночью в некоторых северных и западных районах прогнозируются грозы и кратковременные осадки. Ночью температура воздуха составит 8-13, днем 18-23 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15, местами до 18-ти градусов тепла.