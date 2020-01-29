Завтра в Баку будет 14 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 30 января.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Местами будет туман. Юго-западный ветер во вторую половину дня перейдет в северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 12-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

30 января в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 30 января на Абшеронском полуострове преимущество ожидаются стабильные погодные условия, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.