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Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер

Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 октября.
Экология
14 октября 2021 г. 13:06
Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем – 19-21° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 19-21° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами вероятна изморось. Ночью и утром местами вероятен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Rainless, windy weather expected for tomorrow in Baku 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq, külək əsəcək

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