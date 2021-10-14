Завтра в Баку без осадков, ожидается ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 октября.

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 15 октября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем – 19-21° тепла, в Баку ночью - 14-16°, днем - 19-21° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем местами вероятна изморось. Ночью и утром местами вероятен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 3-8°, днем - 8-13° тепла.