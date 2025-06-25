О нас

Завтра в Баку без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер

Завтра в Баку без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.
Экология
25 июня 2025 г. 12:24
Завтра в Баку без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Восточный ветер местами временами усилится. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 18-23° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz keçəcək, mülayim cənub küləyi əsəcək

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi