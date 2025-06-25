Завтра в Баку без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер

Завтра в Баку без осадков, будет преобладать умеренный южный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

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В Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер. Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии. Сообщается, что температура воздуха ночью составит 19-22°, днем 28-33° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Восточный ветер местами временами усилится. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 18-23° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал