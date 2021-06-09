Завтра в Баку без осадков, будет дуть северный ветер

Объявлена погода на 10 июня.

Объявлена погода на 10 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-20, днем 25-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

10 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дождь, местами интенсивный, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то 10 июня на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.