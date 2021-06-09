О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра в Баку без осадков, будет дуть северный ветер

Завтра в Баку без осадков, будет дуть северный ветер Объявлена погода на 10 июня.
Экология
9 июня 2021 г. 13:31
Завтра в Баку без осадков, будет дуть северный ветер
0 : 00
0 : 00

Объявлена погода на 10 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-20, днем 25-28, в Баку ночью 18-20, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

10 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дождь, местами интенсивный, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 14-19 градусов тепла.

Что касается медико-метеорологического прогноза, то 10 июня на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Rainless, windy weather forecasted for tomorrow in Baku 
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq, külək əsəcək

Самое важное

Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных
9 июня 2021 г. 14:50
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
Обсужден вопрос участия Израиля в разминировании территорий Азербайджана
9 июня 2021 г. 13:47
На суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
ФотоНа суде армянских преступников допрошены потерпевшие - ОБНОВЛЕНО
9 июня 2021 г. 13:25
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
Зять Али Гасанова уволен из органов внутренних дел - ЭКСКЛЮЗИВ
9 июня 2021 г. 09:28
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
Азербайджан вернул Армении задержанного военнослужащего
8 июня 2021 г. 23:26
В Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
ФотоВ Сент-Этьене прошла акция протеста против армянских убийц
8 июня 2021 г. 22:57
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
Возбуждено уголовное дело по факту избиения врача лже-инвалидом
8 июня 2021 г. 17:14
Прокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
ФотоПрокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы
8 июня 2021 г. 14:37
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
Армянская диверсионная группа перешла на территорию Лачина, есть задержанные
8 июня 2021 г. 14:16
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
И. о. помощника госсекретаря США прибыл в Азербайджан
8 июня 2021 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi