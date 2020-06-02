Завтра в Баку ожидается 32 градуса тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 3 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-23, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана 3 июня преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром местами ожидается туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 3 июня на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.