Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 40 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 34-38 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем 35-37 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 754 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 25-35%.

12 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, ливни, возможен град. Утром в горах будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 35-40 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12 июня на Абшеронском полуострове ожидается слабый ветер, в отдельные часы - застойная погода, днем - температурный дискомфорт, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.