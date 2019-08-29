​Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 33 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, 30 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером местами вероятен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 19-22 градуса тепла, днем 23-26 градуса тепла, в Баку ночью 19-21 градус тепла, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-75%, а днем 50-60%.

На северных пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 23-24 градуса тепла, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 24-25 градусов тепла.

Завтра в северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются грозы, дожди. В отдельных местах вероятны ливни, град. Ветер восточный, в отдельных местах с усилениями.

Температура воздуха составит ночью 17-22 градуса тепла, днем 28-33 градусов тепла, в горах ночью 10-15 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, 30 августа на Абшеронском полуострове ожидается приближенный к норме температурный режим, что, в основном, благоприятно для метеочувствительных людей.