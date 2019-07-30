Завтра в Азербайджане температура воздуха превысит 40 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на последний день июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно.

Южный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 45-55%.

Что касается ожидаемых погодных условий на пляжах Абшерона, южный ветер вечером перейдет в умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, есть вероятность града. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 35-39 градусов тепла, в некоторых местах достигнет 41 градуса, в горах ночью будет 14-17, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 31 июля на Абшеронском полуострове будет преобладать южный ветер, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.