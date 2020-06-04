Завтра в Азербайджане сохранится ветреная погода

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 5 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами возможен слабый туман, будет преобладать временами усиливающийся умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-20, днем 25-29 градусов тепла, в Баку ночью будет 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные осадки, которые на отдельных территориях могут принять интенсивный характер, возможен град.

Утром местами будет туман, скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью будет 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 5-6 июня на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся северный ветер, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.