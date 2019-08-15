Завтра в Азербайджане прогнозируется 37 градусов тепла

16 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Прогнозируется умеренный южный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 760 мм до 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-75%, днем 45-50%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 21-26 градусов тепла.