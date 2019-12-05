"Завтра в Азербайджане посадят 650 тысяч деревьев. Работы по подготовке почвы на территориях уже завершены, саженцы завезены".

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, в рамках инициативы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во всех регионах страны одновременно стартует кампания по посадке 650 тысяч деревьев, приуроченная к 650-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Представитель министерства заявила, что посадка 650 тысяч деревьев будет способствовать дальнейшему озеленению нашей страны, поглощению углекислого газа, предотвращению засолонения почв и смягчению последствий изменения климата, являющегося глобальной проблемой для всего человечества.