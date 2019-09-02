​Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, в основном, без осадков.

Будет преобладать северо-западный ветер. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью будет 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

На северных пляжах Абшерона будет преобладать северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 22-23, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

Во вторник в районах Азербайджана ожидаются переменные дожди. В основном в северных и восточных районах осадки могут принять интенсивный характер, возможны грозы, есть вероятность града. Утром в некоторых местах возможен туман. На отдельных территориях западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 13-17 градусов тепла.