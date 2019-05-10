Завтра в Азербайджане ожидаются осадки

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на субботу.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами будут дожди, ночью осадки примут интенсивный характер, есть вероятность гроз.

Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-16, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью прогнозируется 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, местами ливни. Возможны грозы, град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью будет 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 11 мая на Абшеронском полуострове временами усиливающийся северный ветер и влажные погодные условия могут вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство дискомфорта.